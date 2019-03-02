Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina
ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi.
Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:14 Kaynak: AA
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