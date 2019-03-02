Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:14 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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