Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör hedefleri vuruldu.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:29 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör hedefleri vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar sonucunda PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
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