Irak'ın Kuzeyindeki Terör Operasyonları
1 saat önce
Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in şehadet haberi, Gümüşhane'de yaşayan ailesine verildi.
Irak
'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in şehadet haberi, Gümüşhane
'de yaşayan ailesine verildi.
Askeri yetkililerce şehadet haberinin verilmesinin ardından Temel'in (28) Kürtün
ilçesine bağlı Günyüzü
köyündeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehidin babaevine gelerek baba Mehmet Temel
'e taziyelerini iletti.
Dört kardeşi bulunan şehidin 3 yıl önce askerlik mesleğine başladığı, bekar olduğu, annesini ise küçük yaşta kaybettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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