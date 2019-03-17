Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Terör Operasyonları

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Operasyonları

14 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında 2 askerin şehit olduğu çatışmada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

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Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında 2 askerin şehit olduğu çatışmada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığınca dün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmış, "Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Bölgede yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:13 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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