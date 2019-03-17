Irak'ın Kuzeyindeki Terör Operasyonları
35 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in cenazesi Trabzon'a getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in cenazesi Trabzon
'a getirildi. Hakkari
'de düzenlenen askeri törenin ardından Türk Yıldızları'na ait uçak ile Trabzon Havalimanı'na getirilen şehit piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Kürtün
Belediyesine ait cenaze aracına nakledildi.
Cenaze aracı, şehidin cenazesini Gümüşhane
'ye götürmek üzere yola çıktı.
Havalimanındaki törene, şehidin ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:21 Kaynak: AA
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