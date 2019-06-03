Son Dakika Haberleri: Son dakika! Bakanlıktan art arda kritik açıklamalar! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor
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Son dakika! Bakanlıktan art arda kritik açıklamalar! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

1 saat önce

Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Diyarbakır'da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi'' denildi.

PENÇE OPERASYONU'NDA BİR TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık ayrıca Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Operasyonu'nda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu'' ifadelerine yer verildi.

DİYARBAKIR'DA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.

MAYIS AYINDA 141 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı, "Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı" dedi.

Son dakika! Bakanlıktan art arda kritik açıklamalar! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:18 Kaynak: AA
Zap bölgesi, Irak, Güncel
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