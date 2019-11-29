Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, hava... - Son Dakika
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, hava...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı