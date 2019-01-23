Irak'ın Kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e Düzenlenen Hava Harekatlarında Silahlı 21...
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Zap, Metina
, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:05 Kaynak: AA
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