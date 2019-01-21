Irak'ın Kuzeyine Yapılan Hava Harekatında, Saldırı Hazırlığındaki 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk'a yönelik hava harekatında, saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk'a yönelik hava harekatında, saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk'a yönelik hava harekatında, saldırı hazırlığındaki en az 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
"Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:37 Kaynak: AA
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