Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Mehmetçiğin teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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