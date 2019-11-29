Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Mehmetçiğin teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı