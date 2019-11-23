Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı...
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı...

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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