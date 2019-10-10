Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale...
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Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:44 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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