Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale...
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale...

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale...

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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