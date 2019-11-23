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Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucu, Zap bölgesinde 4, Sinat-Haftanin bölgesinde bir olmak üzere PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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