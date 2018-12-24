Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı; 14 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi
2 saat önce
TÜRK savaş uçaklarıyla son 2 günde, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRK savaş uçaklarıyla son 2 günde, Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 14 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK
), terör örgütü PKK'ya yönelik hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor. Türk savaş uçaklarıyla 22- 23 Aralık
günlerinde, Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı düzenlendi. Kandil
, Hakurk
, Metina
ve Zap bölgelerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi. Operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:55 Kaynak: DHA
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