Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

40 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak, Ekonomi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:07 
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