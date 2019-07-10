Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
40 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:07
'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kararı sonrası yumurta üreticileri sıkıntıda! 35 kuruşa mal edip 20 kuruşa satıyorlar Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor Tütsülenmiş alabalıkları Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediyorlar