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Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi, 16 hedef imha edildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi, 16 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütlerine yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Harekatta 16 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

01.12.2023 - 21:05,  Güncelleme: 21:09
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerine yapılan hava harekatında 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK'DAN IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

"16 TERÖRİST HEDEFİ İMHA EDİLDİ"

Harekata ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Aralık 2023 saat 18.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir."

Açıklamada, "İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi, 16 hedef imha edildi - Son Dakika
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