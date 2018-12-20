Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

11 saat önce

Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:53 

Irak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması

Pompalı Tüfekle Kayınpederinin Evini Basan Cani Koca, Önüne Çıkan Herkesi Öldürdü Tosic'in Karısı Jelena Karleusa, Mini Şortuyla Bisiklete Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:39:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]