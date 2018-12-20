Irak'ın kuzeyine hava harekatı
11 saat önce
Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:53
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