Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
5 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatı neticesinde, terör örgütüne ait silah, mevzi ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:19 Kaynak: AA
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