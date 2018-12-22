Irak'ın kuzeyine hava harekatı
5 saat önce
Metina bölgesine düzenlenen harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Metina
bölgesine düzenlenen harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:28
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