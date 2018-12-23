Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

3 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımına göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine dün hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:58 Kaynak: AA

Hakurk, Kandil Dağı, Irak, Güncel
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