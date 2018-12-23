Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
3 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Kandil
ve Hakurk
bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
'daki paylaşımına göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine dün hava harekatları düzenlendi.
Hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:58 Kaynak: AA
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