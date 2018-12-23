Irak'ın kuzeyine hava harekatı
3 saat önce
Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Kandil
ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:08
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