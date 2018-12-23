Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

3 saat önce

Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:08 

Hakurk, Kandil Dağı, Ekonomi
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