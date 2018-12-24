Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
31 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Zap bölgelerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından dün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:31 Kaynak: AA
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