Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

6 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği açıklandı.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, dün Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, PKK'lı teröristlerce kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:48 Kaynak: DHA

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