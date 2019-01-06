Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.
Terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınakların imha edildiği harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:47 Kaynak: AA
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