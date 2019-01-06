Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınakların imha edildiği harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek Sivaslı Esnaf Ücretli Poşet Uygulamasına "Cüşet" Adını Verdiği Ürünle Çözüm Buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı İçişleri Bakanlığı, 2018 Yılında 294 Bin Suriyelinin Ülkesine Geri Döndüğünü Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 12:27:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]