Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün ve bugün düzenlenen hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:49 Kaynak: AA
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