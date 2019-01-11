Irak'ın kuzeyine hava harekatı
46 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı
tarafından, " Irak
'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." açıklaması yapıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:18
Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi
Kanada 1 Milyon Göçmen Kabul Edeceğini Açıkladı