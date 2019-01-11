Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

46 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından, " Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:18 

Ekonomi
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