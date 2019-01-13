Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında silahlı en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında silahlı en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada; "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine 12 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:15 Kaynak: DHA
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