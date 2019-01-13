Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatlarında en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatlarında en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri, sığınak ve barınakların imha edildiği harekatlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Irak, Güncel
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