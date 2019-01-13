Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatlarında en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatlarında en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri, sığınak ve barınakların imha edildiği harekatlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:17 Kaynak: AA
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