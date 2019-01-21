Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiği, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı en az 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:57 Kaynak: AA

Hakurk, Zap bölgesi, Irak, Güncel
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