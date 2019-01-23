Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekatları düzenlendi.

Terör örgütüne ait silah mevzisi ve barınakların imha edildiği harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Metina, Zap bölgesi, Irak, Güncel
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