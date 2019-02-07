Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

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Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:42 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel
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