Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Hakurk, Metina, Irak, Güncel
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