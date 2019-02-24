Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

 

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:18 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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