Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
16 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, (MSB) Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın, Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Haber: ANKARA/DHA
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:18 Kaynak: DHA
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