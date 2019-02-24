Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtilerek, "Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." bilgisi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:38 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Güncel
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