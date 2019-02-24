Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtilerek, "Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." bilgisi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:38 Kaynak: AA
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