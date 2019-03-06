Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:54 Kaynak: AA

TSK, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı! ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:39:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]