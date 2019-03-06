Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Irak
'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Metina
, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:54 Kaynak: AA
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