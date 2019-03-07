Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Irak
'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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