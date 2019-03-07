Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:47 Kaynak: AA

TSK, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası TSK, İnternet Paylaşımlarımı Engellemek İçin Hazırlık Yapmaya Başladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]