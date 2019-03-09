Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

16 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA

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