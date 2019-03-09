Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
16 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA
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