Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Irak, Güncel
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