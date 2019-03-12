Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
adresinden harekata ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:16 Kaynak: AA
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