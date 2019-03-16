Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
42 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK
tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:38 Kaynak: AA
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