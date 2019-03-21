Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

2 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:44 Kaynak: AA

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