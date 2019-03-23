Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Irak
'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK
tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.
Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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