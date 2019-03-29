Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Irak
'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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