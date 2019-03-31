Irak'ın Kuzeyine Hava Harekâtı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Haber: ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:21 Kaynak: DHA
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