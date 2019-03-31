Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekâtı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekâtı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekâtı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:21 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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