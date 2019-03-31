Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.
Irak
'ın kuzeyindeki Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü PKK
tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:59 Kaynak: AA
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