Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel
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