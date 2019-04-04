Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Irak
'ın kuzeyindeki Metina
ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:19 Kaynak: AA
Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
Son Dakika! İstanbul'da 4 İlçede Sayım Tamamlandı