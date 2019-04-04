Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

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Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:19 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel
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