Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
1 saat önce
Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Irak
kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü PKK
tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:46 Kaynak: AA
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