Irak'ın Kuzeyine Hava Harekâtı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk
ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:48 Kaynak: DHA
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