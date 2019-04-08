Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

44 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmede, Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: AA

PKK, Hakurk, Irak, Güncel
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