Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
44 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.
Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK
'ya ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter
'dan yapılan bilgilendirmede, Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: AA
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
İmamoğlu Medya Patronu Aileleri Tek Tek Sayıp Eleştirdi: Bizi Dünyaya Rezil Etmeyin