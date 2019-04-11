Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: AA
PKK, Irak, Güncel
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