Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

31 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.
Harekatla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:45 Kaynak: AA
Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Güncel
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