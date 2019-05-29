Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:45 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.
Harekatla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
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